Novos técnicos para 3 clubes paulistas Com a proximidade do início do Campeonato Paulista, marcado para começar no dia 25 de janeiro, esquenta o mercado no interior do Estado. Nesta segunda-feira, três clubes confirmaram seus treinadores para a competição. Roberval Davino, Nestor Simionato e Joãozinho Rosa são os novos comandantes de Marília, Mogi Mirim e Botafogo, respectivamente, no Paulistão de 2003. Depois de conquistar dois acessos consecutivos com o Marília, Luiz Carlos Ferreira anunciou sua saída do clube e, sem perder tempo, o clube contratou Roberval Davino, que fez grande campanha à frente do Mogi Mirim no Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, ele havia conquistado o título estadual de Santa Catarina pelo Figueirense. Sem Roberval Davino, o presidente Wilson de Barros contratou Nestor Simionato, que estava no Glória, de Vacaria-RS, para o Mogi Mirim. Será a sua primeira experiência no futebol paulista. Quem espera definir o técnico nos próximos dias é a Ponte Preta e o Jundiaí. Enquanto o clube de Campinas está entre Zé Teodoro e Nicanor de Carvalho, o Paulista está perto de acertar a contratação de Edson Gaúcho, treinador campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro com o Criciúma-SC.