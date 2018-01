Novos técnicos vencem na Série A2 A mudança de técnicos muitas vezes funciona bem no futebol. Dois times que estrearam novos treinadores neste domingo pelo Campeonato Paulista da Série A2, acabaram vencendo. O Flamengo de Guarulhos, do técnico Pardal, goleou por 4 a 1 o São José, em São José dos Campos. O Mirassol, de Roberval Davino, venceu por 1 a 0 o lanterna Bandeirante, em Birigui. A liderança do Grupo 1 continua com o Taquaritinga, com 21 pontos, apesar da derrota em casa por 1 a 0 para o Olímpia, sábado à noite. O vice-líder Oeste empatou em casa com o Rio preto, em 1 a 1. O Comercial voltou a vencer e, desta vez bem, ao passar em casa sobre o Francana por 3 a 1. No Grupo 2, o Atlético Sorocaba assumiu a liderança após a vitória, em São Carlos, por 3 a 0, sobre o lanterna Sãocarlense. Em Bragança Paulista, num jogo equilibrado, o Bragantino venceu o São Bento, por 2 a 1. Os dois times, agora, dividem a vice-liderança, com 14 pontos. No sábado, o Nacional derrubou o último invicto ao vencer a Matonense, por 1 a 0. Resultados da rodada: Nacional 1 X 0 Matonense, Taquaritinha 0 X 1 Olímpia, Comercial 3 X 1 Francana, Bandeirante 0 X 1 Mirassol, Oeste 1 X 1 Rio Preto, São José 1 X 4 Flamengo, Sãocarlense 0 X 3 Atlético Sorocaba e Bragantino 2 X 1 São Bento. Classificação: Grupo 1 ? 1) Taquaritinga 21 pontos; 2) Oeste 18; 3) Francana 16; 4) Olímpia 14; 5) Rio Preto 12; 6) Mirassol 9; 7) Comercial 7 e 8) Bandeirante 4. Grupo 2 ? 1) Atlético Sorocaba 16 pontos; 2)São Bento e Bragantino 14; 4) Flamengo e Nacional 13; 6) Matonense 12; 7) São José 11 e Sãocarlense 3.