Novos tumultos no futebol argentino Mais uma vez a violência imperou no futebol argentino. Neste domingo, duas partidas tiveram de ser paralisadas por tumultos e brigas das torcidas. Desta vez, dentro dos estádios. No jogo Chacarita Juniors 1 x 1 Boca Juniors, a disputa foi interrompida por 20 minutos. No 1 a 1 entre Gimnasia y Esgrima e Banfield, a paralisação foi de 10 minutos. Nos dois casos, a polícia interveio rápido e, com rigidez, conteve os atos de vandalismo.