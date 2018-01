Nowotny vai bem em testes e pode voltar à seleção alemã Para surpresa de muitos especialistas da imprensa alemã, o técnico da seleção, Jürgen Klinsmann, reforçou nesta segunda-feira a possibilidade de chamar o experiente zagueiro Jens Nowotny, de 32 anos, que atua no Bayer Leverkusen. O jogador participou dos testes físicos da seleção em Düsseldorf - junto com 17 dos 30 pré-selecionados, nesta Segunda e terça - e teve bom desempenho, aumentando suas chances de convocação, apesar da política de renovação da seleção nacional estabelecida por Klinsmann. ?Estamos contentes que ele esteja bem novamente. Mas, para nós, os jogadores que têm a prioridade na convocação estão aqui nos testes físicos", salientou o técnico alemão na entrevista coletiva em Düsseldorf. Além da possível chance para Nowotny, Klinsmann manteve a tensäo e a competição aberta para outros jogadores que buscam um lugar no grupo para a Copa. "O grupo não está fechado. Creio que nas próximas semanas vai haver uma forte disputa, com todos aqueles que estão de olho numa vaga e querem fazer parte do elenco, levando em conta o exemplo de Nowotny", analisou o treinador. Para Klinsmann, só as "três vagas no gol estão asseguradas, com Jens Lehmann, Oliver Kahn e Timo Hildebrand". Nowotny atuou pela última vez na seleção há quase dois anos, na Eurocopa, quando a Alemanha perdeu para os checos por 2 a 1. Foi convocado 45 vezes. Já outro jogador experiente, Mehmet Scholl, meia do Bayern de Munique, foi praticamente descartado pelo treinador. Mike Hanke, atacante do Wolfsburg, e Torsten Frings, do Werder Bremen, não compareceram por estarem machucados. E jogadores como Michael Ballack, Oliver Kahn e Kevin Kuranyi não foram liberados pelos seus clubes.