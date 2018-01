Número 1 volta a campo neste sábado Ronaldinho está confirmado no Real Madrid que hoje, às 17h (com ESPN Brasil), fora de casa, enfrenta o Málaga pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Será seu primeiro jogo oficial depois de ter recebido o troféu de melhor jogador do mundo. Durante a semana, o brasileiro e outras estrelas do Real receberam algumas críticas. De acordo com a imprensa espanhola, Ronaldinho, Zidane, Figo e Raúl deixaram o Estádio Santiago Bernabeu no intervalo da partida contra a Seleção da Fifa, quarta-feira, na comemoração do centenário do clube. O presidente Florentino Perez ficou irritado com a debandada, porque depois do jogo haveria outros atos de comemoração e o Fenômeno deveria dar uma entrevista coletiva para mais de 300 jornalistas. Leia mais no Jornal da Tarde