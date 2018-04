Número 7: a marca da 'maldição corintiana' no Brasileirão

Coincidência ou não, os anos de final sete, há pelo menos três décadas, têm sido de grande sofrimento para os corintianos. Campanhas vexatórias, ameaça de queda, troca-troca de treinadores e escândalos extra-campo são lembranças das temporadas de 1987, 1997 e agora também a de 2007, anos em que o Corinthians passou a maior parte do Brasileiro nas últimas posições. O Corinthians iniciou a Copa União de 1987, o Brasileiro daquele ano, embalado por uma reação do Estadual. Começava aí a maldição dos anos terminados em "sete". Considerada como a pior participação alvinegra em um torneio nacional, os corintianos, após 15 rodadas de fase de classificação, encerraram a Copa União na lanterna. Um vexame para o time que tinha em suas fileiras jogadores como Biro-Biro, Wladimir e Waldir Peres. O clube só não caiu para a Série B porque havia um item peculiar no regulamento do torneio: a ausência de rebaixamento. Na campanha horrorosa, o Corinthians acumulou sete derrotas e seis empates, vencendo apenas dois jogos. Dez anos mais tarde, a situação ganhou uma boa dose de dramaticidade. Então campeão paulista de 1997, o Corinthians penou até a última rodada para se livrar da queda à Segundona no Nacional. E o jogo decisivo aconteceu diante do Goiás, no Serra Dourada, justamente o adversário do próximo domingo da atual temporada. A redenção, obtida com um 2 a 0 em Goiânia, veio após conturbadíssima campanha, marcada pela dança de técnicos, seca de vitórias e acusações de esquemas de arbitragens para beneficiar o Timão. Em 97, Wilson Coimbra (interino), Joel Santana e Candinho dirigiram a equipe no Nacional. O time sofreu cinco derrotas seguidas (todas por 1 a 0). E um escândalo de arbitragem que ficou conhecido como Caso Ivens Mendes vinha à tona. O personagem principal da falcatrua era o então presidente Alberto Dualib. Ele teria dado R$ 100 mil a um juiz para ‘fazer um resultado’. "Só não caímos em 97 porque o grupo se uniu e contamos com o apoio da torcida", lembra o ex-goleiro Ronaldo, 39 anos, que foi o dono da camisa 1 corintiana entre os anos de 88 e 98. "Os torcedores nos ajudaram bastante quando vencemos o Flamengo e Goiás", afirma. A trajetória do Corinthians neste Brasileiro é bem parecida à de dez anos atrás. Três treinadores também passaram pelo clube, que viu explodir os obscuros negócios de lavagem de dinheiro da parceira com MSI, culminando com a renuncia de Alberto Dualib, que reinava há 14 anos no poder. Ano com final sete também traz boas lembranças. Em 1977, o Corinthians saiu da fila de 23 anos sem títulos. E a Fazendinha, casa corintiana, fica na rua São Jorge 777.