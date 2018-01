Número de vagas na Copa deve ser ampliado A proposta de aumentar o número de equipes na Copa do Mundo de 2006 de 32 para 36 equipes estaria ganhando adeptos entre os técnicos da Fifa e os organizadores alemães que estão preparando o evento. A informação foi passada com exclusividade à Agência Estado por funcionários da entidade máxima do futebol que estão trabalhando na organização do próximo Mundial. A Fifa confirmou que irá votar, no dia 3 de maio em Zurique, se a Copa do Mundo de 2006 será ampliada para receber quarto novas equipes em relação ao Mundial de 2002. A proposta foi trazida à Fifa pelos países sul-americanos, que acabaram perdendo uma vaga no Mundial para a Oceania. Se a Copa do Mundo estiver aberta para 32 equipes, apenas quarto serão da América do Sul. Em 2002, a América do Sul contava com a possibilidade de levar até cinco equipes ao Mundial, já que a quinta colocada nas eliminatórias da região disputou uma última vaga contra o primeiro classificado da Oceania. No mês passado, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, alertou que o aumento do número de participantes teria um impacto nos acordos de televisão e de marketing assinados pela entidade. Os contratos foram feitos com base na realização de 64 partidas durante o Mundial. Com a entrada de quarto novos países, os acordos teriam que ser refeitos. Os assessores da Fifa revelaram, porém, que as consultas feitas entre a entidade, os organizadores alemães e os patrocinadores não teriam mostrado barreiras à idéia do aumento dos participantes. "Possibilidade técnica e financeira há e a proposta tem uma boa receptividade. Resta saber o que decidirão os membros do Conselho Executivo da Fifa", revela um membro da entidade, que não esconde que a decisão final será, acima de tudo, política. Para a SoccerInvestor, uma consultoria britânica dedicada aos aspectos financeiros do futebol, nenhum patrocinador ou TV se queixaria sobre a possibilidade de um aumento no número de jogos na Copa. "O que está em jogo, porém, é a credibilidade do evento. Até que ponto chegaremos para acomodar os interesses de cada região", questiona um consultor da empresa. Para que a ampliação seja aprovada, a proposta da América do Sul terá que contar com uma maioria absoluta dos votos dos 24 membros do Comitê Executivo da Fifa. Caso haja empate, será o voto do presidente da entidade que decidirá o futuro da competição.