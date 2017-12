Números atestam domínio espanhol na maior goleada da Copa As estatísticas apontam os motivos de a Espanha ter goleado a Ucrânia por 4 a 0 com facilidade, na tarde desta terça-feira (horário local), em Leipzig: a equipe finalizou 19 vezes, contra apenas cinco do adversário, obteve sete escanteios, enquanto cedeu apenas um, e controlou a bola por mais tempo: 54% a 46%. Escalado de última hora, o craque Andriy Shevchenko, que está trocando o Milan pelo Chelsea e acaba de se recuperar de uma lesão no joelho, foi o retrato da má atuação ucraniana: foi apanhado cinco vezes em impedimento, das oito infrações do tipo cometidas pela equipe, e não finalizou nenhuma vez - o atacante Voronin, que entrou na etapa final, e o meia Gusin foram os responsáveis pelas duas defesas feitas por Casillas. O jogo não teve lances duros e apenas três cartões, todos para a Ucrânia, um deles vermelho: para o zagueiro Vashchuk, no pênalti cometido sobre Fernando Torres que, cobrado por David Villa, resultou no terceiro gol da Espanha. Foi a primeira penalidade máxima anotada na Copa, e o árbitro suíço Massimo Busacca errou, já que Vashchuk puxou o calção de Torres fora da área. Curiosamente, a Espanha foi uma das equipes prejudicadas pelas péssimas arbitragens na Copa de 2002 - teve dois gols mal anulados na partida contra a co-anfitriã Coréia do Sul, nas quartas-de-final, em que acabou derrotada nos pênaltis. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Espanha, 19; Ucrânia, 5 Finalizações certas: Espanha, 10; Ucrânia, 2 Faltas cometidas: Espanha, 11; Ucrânia, 14 Cartões amarelos: Espanha, 0; Ucrânia, 2 Cartões vermelhos: Espanha, 0; Ucrânia, 1 Escanteios: Espanha, 7; Ucrânia, 1 Impedimentos: Espanha, 0; Ucrânia, 8 Posse de bola: Espanha, 54%; Ucrânia, 46% Melhor jogador da partida: Xavi (Espanha) (Com fifaworldcup.com)