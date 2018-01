Números comprovam faro de gol de Romário, gênio da área Romário espera marcar o milésimo gol da sua carreira neste domingo, quando o Vasco enfrenta o Botafogo, no Maracanã, pelo Estadual do Rio. Aos 41 anos, o atacante pode entrar definitivamente para a história, atingindo uma marca que só Pelé conseguiu. Apesar das contas dele serem contestadas por muita gente, os números comprovam a sua eficiência. O auge da carreira de Romário foi em 1994, quando ele foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista do tetra na Copa dos Estados Unidos e ainda foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo. Mas o número de gols mostra que sua melhor fase veio depois disso, mesmo quando ele já tinha passado dos 30 anos. Em 94, quando estava no Barcelona e foi campeão mundial, Romário fez 36 gols. Número baixo quando comparado aos 73 que fez em 2000, quando estava no Vasco e atingiu a marca mais alta de sua carreira em uma única temporada. Em 2000, Romário tinha 34 anos. Ele só chegou perto dessa incrível marca de 73 gols no ano uma única vez. Foi em 1997, com 31 anos, quando fez 63 gols defendendo Flamengo e Valencia. Além disso, conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro somente em 2005, já com 39 anos: foram 22 gols, pelo Vasco. Sinal de que Romário, ao perder a força física com o tempo, foi aprendendo outros caminhos para chegar ao gol. Neste ano, por exemplo, a média dele é incrível: em 9 jogos disputados pelo Vasco, mascou 12 vezes. Assim como gols, não faltam títulos na carreira de Romário. São quatro no Carioca (87, 88, 96 e 99), três no Holandês (89, 91 e 92), dois na Copa Mercosul (99 e 2000), dois na Copa América (89 e 97), um no Espanhol (94), um na Copa das Confederações (97), um no Brasileiro (2000) e um mundial, na Copa de 94, além de uma medalha de prata na Olimpíada de Seul/88. Mas, independente dos títulos e gols, o dia mais importante da carreira de Romário pode ser neste domingo. Se ele conseguir marcar o milésimo, poderá se aposentar tendo seu nome na história, assim como só Pelé fez até hoje.