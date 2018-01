Números da seleção confundem Scolari O técnico Luiz Felipe Scolari parece estar um pouco confuso com números na seleção. Isso ficou claro ao anunciar hoje o complemento da lista de nove jogadores para o amistoso com Panamá, dia 9, e a partida contra o Paraguai, dia 15, pelas eliminatórias do Mundial de 2002. Ele relacionou três atletas pela primeira vez: Edílson, do Flamengo, Tinga, do Grêmio, e Leonardo, do São Paulo. Assim, elevou para 36 o número de convocados desde que assumiu a seleção. Por várias vezes, dissera que trabalharia com um grupo de 32 jogadores, "no máximo 34", até o Mundial. Além disso, Scolari afirmara logo após a derrota para Honduras, que chamaria para o jogo com Paraguai de 80% a 90% da equipe eliminada da Copa América. Convocou pouco mais de 50%. A difícil relação com números se mostrou mais acentuada quando Scolari manifestou despreocupação com o resultado do "treino" do dia 9, contra a inexpressiva equipe da América Central. "Se for 12 a 0 para o Panamá, isso não vai significar nada para mim." Romário ficou fora da lista, o que pode ser justificado por suas últimas contusões e atuações irregulares. "É questão de momento; chamei os que estão em melhores condições físicas e técnicas", disse o treinador. Antes da entrevista de Scolari, o coordenador-técnico Antonio Lopes explicou que a seleção não vai ceder às pressões de clubes estrangeiros, que estão criando obstáculos para a liberação de alguns jogadores. O Parma, do lateral-esquerdo Júnior, não quer deixar o atleta se apresentar dia 7 em Curitiba. Lopes foi incisivo quanto ao problema. "Não vamos negociar; se o jogador não for liberado, vamos pedir a interferência da Fifa." O técnico quis agradar à torcida do Grêmio, de quem espera apoio total no jogo com os paraguaios, considerado como o mais importante de sua carreira. Só assim pode-se explicar a convocação do meia Tinga, que teve recentemente uma passagem muito ruim pelo Botafogo-RJ. "Ele é um segundo homem de meio, muito forte na marcação e de muita vitalidade", elogiou. Sobre a volta de Leonardo, recusou-se a falar dos problemas que levaram o jogador a pedir dispensa da equipe dirigida por Wanderley Luxemburgo, na Copa América de 1999. "O que importa é que ele tem 31 anos e pode dar muito ainda à seleção, com qualidade na saída de bola e experiência de ter disputado duas Copas do Mundo." Leonardo soube que estaria na lista ao ser comunicado pelo próprio Scolari, numa conversa por telefone. Quanto a Edílson, Scolari encerrou a polêmica segundo a qual não convocaria o atleta por causa de atritos entre os dois durante a final do Campeonato Paulista de 1999. Na época, Scolari era treinador do Palmeiras e Edílson, destaque do Corinthians. "Ele vem tendo atuações magníficas no Flamengo." As novidades estão atreladas a uma mudança de conceito de Scolari. Ele quer um time mais técnico, "que trabalhe mais a bola", para enfrentar o Paraguai. "É a maneira mais inteligente, a meu ver, de tentar furar a defesa viril de nosso adversário." O técnico se disse "chateado, decepcionado" consigo mesmo pelos maus resultados da seleção e adiantou que vai manter o esquema 3-5-2. Foram relacionados hoje o goleiro Marcos (Palmeiras), os zagueiros Juan (Flamengo) e Cris (Cruzeiro), o lateral Belletti (São Paulo); os meias Tinga (Grêmio), Leonardo (São Paulo) e Juninho Paulista (Vasco); e os atacantes Euller (Vasco) e Edílson (Flamengo).