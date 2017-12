Números de Gilberto Silva impressionam Gilberto Silva poderia ter sua imagem utilizada em algum tipo de campanha institucional pelo fim dos ?brucutus? no futebol mundial. Os números impressionam. Jogou 23 vezes pela seleção brasileira e levou apenas um cartão amarelo, naquele amistoso nada amistoso contra Portugal, em março. Em seu último jogo, contra o Equador, ficou os 90 minutos sem nenhuma falta. Bem, mas é o Equador e ele joga na seleção brasileira, fica mais fácil. Não é assim. Com a camisa do Arsenal no Campeonato Inglês, que não é conhecido pela delicadeza envolvida nas divididas, Gilberto Silva também tem conseguido se impor sem usar da violência. Fez apenas 29 faltas nos 15 jogos da temporada. "Não tem segredo. É só uma qüestão de posicionamento e de boas antecipações. Tento estar no lugar certo, imaginar o que o adversário fará e fazer o desarme antes da falta", explicou o volante. É lógico que a intimidação aos adversários não faz parte do seu elenco de opções para o jogo de Lima, domingo, contra o Peru. Ele acredita é na técnica. "Nós precisamos, desde o início do jogo, impor o nosso estilo. Temos de mostrar que o Brasil é o pentacampeão do mundo e que está ali para vencer o jogo", afirmou. Para ele, a participação nessas Eliminatórias tem sido muito tranqüila. Não é para menos. Sua estréia na seleção foi no final de 2001, quando o Brasil ainda vivia a luta pela classificação ao Mundial da Coréia/Japão. "Estava muito conturbado, muita gente não acreditava o Brasil, mas conseguimos dar a volta por cima. Agora, está mais fácil, apesar de que existe a pressão dos adversários querendo derrotar os pentacampeões", revelou Gilberto Silva. Ele estreou contra a Bolívia, em La Paz, pelas Eliminatórias, com uma derrota, mas no seu segundo jogo, novamente contra a Bolívia, em Goiás, marcou dois gols, de cabeça. Tem mais um, de pé direito, contra a Islândia. Ganhou a vaga de titular na seleção e, após a conquista do penta, transferiu-se para o futebol inglês. Gilberto Silva chegou ao Arsenal no dia 27 de agosto e estreou com estilo em 11 de setembro. Fez o gol da vitória por 1 a 0 contra o Liberpool, pela Community Shield, no País de Gales. Tem 61 partidas e cinco gols, com apenas dois cartões sofridos, pelo clube inglês. "Aprendi com a minha ida para o futebol inglês", contou. "É um estilo mais duro, com mais contato e a gente tem de tocar mais rápido. Sair com mais pressa da defesa e por isso, busquei aprimorar o passe. Estou jogando bem e espero continuar muito tempo na seleção", avisou Gilberto Silva.