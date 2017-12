Números mostram que Kewell tinha razão sobre a Austrália Com a força que caracteriza seu futebol, a Austrália surpreendeu a todos e com um empate de 2 a 2 com a Croácia, nesta quinta-feira, em Stuttgart, classificou-se para as oitavas-de-final do Mundial. Resultado que pode causar surpresa em muitos, mas que foi plenamente confirmado nas estatísticas da partida. Os australianos tiveram mais posse de bola: 56% contra 44% dos croatas. Finalizaram mais também, com 12 chutes e sete acertos. Os europeus tiveram até um melhor aproveitamento, mas não insistiram tanto quanto os pupilos do holandês Guus Hiddink, foram três chutes certos de oito tentados. A única coisa que não causou nenhuma surpresa foi o jogo extremamente físico jogado por ambas as seleções. O número de faltas para cada nem foi tão grande assim: 24 para os australianos e 21 para os croatas. Porém, o número de cartões foi o destaque. A Austrália só levou dois amarelos, mas também teve um jogador expulso de campo. Os europeus foram mais violentos. Terminaram a partida com seis amarelos e dois vermelhos. Reconhecido como um dos poucos jogadores australianos com um futebol mais calcado na técnica, Harry Kewell se destacou e foi eleito o melhor jogador da partida. Aliás, o atacante do Liverpool também é conhecido por declarações polêmicas. Ele vinha, mesmo antes da Copa, garantindo que uma das vagas do Grupo F seria de sua seleção. E melhor ainda para ele, foi o próprio que garantiu o feito em campo fazendo o gol de empate australiano. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Croácia, 8; Austrália, 12 Finalizações certas: Croácia, 3; Austrália, 7 Faltas cometidas: Croácia, 21; Austrália, 24 Cartões amarelos: Croácia, 6; Austrália, 2 Cartões vermelhos: Croácia, 2; Austrália, 1 Escanteios: Croácia, 3; Austrália, 9 Impedimentos: Croácia, 2; Austrália, 1 Posse de bola: Croácia, 44%; Austrália, 56% Melhor jogador da partida: Harry Kewell (Austrália) (Com fifaworldcup.com)