Nunca um campeão caiu tão pouco tempo depois do título

Mas o time do Parque São Jorge bateu um recorde neste ano: é o time que foi rebaixado com menos tempo depois de ter sido campeão nacional. Apenas dois anos separam o céu e o inferno corintianos. Campeão em 2005, rebaixado em 2007. Até então, a marca pertencia ao Coritiba, campeão em 1985 e rebaixado em 1989. Ninguém consegue explicar porque o Corinthians caiu tanto em tão pouco tempo. Mais fácil é apontar culpados: "Eu nunca vi um pênalti ser repetido três vezes, se não tivesse essa presepada lá em Goiânia, estaríamos na primeira divisão", declarou o vice presidente de futebol, Antoine Gebran. O dirigente, que assumiu o cargo no meio do campeonato, se despediu com choro. "Eu fiz um acordo com o Andrés para ficar até o fim do Nacional, independentemente do resultado. Tenho certeza de que fizemos um bom trabalho, mas tivemos que suportar essa herança maldita deixada pela administração anterior."