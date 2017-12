Nunes anuncia festa para título do Fla Um dos heróis da conquista do campeonato mundial pelo Flamengo, o ex-jogador Nunes, anunciou nesta quinta-feira que irá organizar um jogo festivo, no Maracanã, para comemorar os 20 anos da conquista do Flamengo no Mundial Interclubes, em Tóquio. Dia 13 de dezembro de 1981 o Rubro-Negro venceu o Liverpool, da Inglaterra, por 3 a 0, com dois gols do atacante. O evento deverá ser realizado dia 12, na preliminar do primeiro confronto da equipe principal na final da Copa Mercosul, contra o San Lorenzo, da Argentina. A idéia é enfrentar um combinado de Santos, Grêmio e São Paulo, outros campeões mundiais. O técnico Carlos Alberto Torres disse hoje que deseja mudar a maneira de a equipe rubro-negra atuar. Ele deseja dar um maior sentido de marcação aos jogadores. Torres acredita que esta seja a melhor maneira de enfrentar os argentinos do San Lorenzo.