Nunes: dia de glória no Santo André Filho de uma faxineira que mora na periferia de Caieiras, cidade da Grande São Paulo, o garoto Nunes, de apenas 20 anos, sentiu na pele a pequena diferença que separa o anonimato da glória no futebol. No último sábado, ele foi protagonista na conquista do título da Copa São Paulo de Juniores pelo Santo André e também, jogando pela equipe principal, deu a vitória sobre o Santos, na abertura do Campeonato Paulista. "Nem eu acreditei em tudo aquilo. Quando me chamaram para ser reserva do time principal pensei que era brincadeira", revelou Nunes. O seu dia de sucesso começou de manhã, quando ele ajudou o Santo André a conquistar o inédito título da Copa São Paulo sobre o Palmeiras. Afinal, sofreu o pênalti, aos 46 minutos do segundo tempo, que empatou a partida por 2 a 2 e a levou para a prorrogação. Depois, na decisão por pênaltis, foi Nunes quem bateu o último do Santo André, garantindo a vitória por 5 a 3. Na comemoração, ele imitou um porco, símbolo da torcida do Palmeiras, o que provocou a ira dos torcedores adversários. O estádio do Pacaembu acabou de transformando num campo de batalha, com o choque entre os revoltados palmeirenses e a polícia. "Não vi nada demais. O Viola já tinha feito isso quando jogava pelo Corinthians e depois (quando defendia o Palmeiras), matou o gavião (numa ironia à Gaviões da Fiel) e não aconteceu nada", defendeu-se Nunes. Depois de tanta festa e confusão, Nunes ainda foi convocado para, no mesmo dia, compor o banco de reservas do Santo André na partida contra o Santos, apenas duas depois de sair do Pacaembu. Aí, aos 22 minutos do segundo tempo, o técnico Luiz Carlos Ferreira confiou na estrela do garoto e o colocou em campo quando o Santos vencia por 2 a 1. Nunes não decepcionou e empatou a partida aos 28. Depois, ainda teve mais uma oportunidade para virar a partida, ao receber um lançamento do goleiro Júlio Cesar, mas foi travado na hora do chute. "Este menino (Nunes) tem uma qualidade de poucos atacantes. Além de ser forte e saber marcar gols, ele é bom marcador, ou seja, é um jogador moderno", elogiou o Luiz Carlos Ferreira, que já o integrou ao elenco profissional do Santo André, junto com mais nove campeões dos juniores. No começo da noite, quando Nunes pensava que finalmente poderia comemorar o título dos juniores com seus companheiros, aconteceu outra surpresa: ele foi relacionado para o exame antidoping por causa da partida com o Santos e perdeu a festa que incluiu desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros. O único que não desfilou foi justamente ele, o herói do dia.