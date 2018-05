Nuremberg anuncia técnico Dieter Hecking, ex-Hannover Um dia depois de demitir o técnico Michael Oenning, o Nuremberg anunciou nesta terça-feira a contratação de Dieter Hecking, ex-treinador do Hannover. Em situação delicada no Campeonato Alemão, o Nuremberg tenta escapar do rebaixamento.