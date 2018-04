Nuremberg confirma contratação de meia japonês

A contratação foi realizada de forma gratuita porque o vínculo do meia japonês com o Nagoya Grampus estava encerrado. "Mu pode jogar em todas as posições ofensivas, aumentando e qualidade do nosso ataque", disse Michael Wiesinger, treinador do Nuremberg.

Kanazaki, que venceu o Campeonato Japonês em 2010 pelo Nagoya Grampus, já disputou cinco partidas pelo Japão. Hiroshi Kiyotake, seu companheiro na seleção japonesa, foi contratado pelo Nuremberg em 2012. O clube faz má campanha no Campeonato Alemão e está apenas em 15º lugar.