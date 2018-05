Nuremberg demite treinador para tentar se salvar

NUREMBERG - O Nuremberg tem três rodadas e, quem sabe um playoff, para tentar se livrar do rebaixamento no Campeonato Alemão. Na base do tudo ou nada, a diretoria decidiu, nesta quarta-feira, demitir o técnico Gertjan Verbeek na esperança de que a mudança no comando da equipe surja algum efeito dentro de campo.

Atualmente o Nuremberg soma 26 pontos, na penúltima colocação, acima apenas do Eintracht Braunscheweig (25). A ideia é conseguir pelo menos alcançar o Hamburgo, que tem 27, e disputar um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, brigando para permanecer na elite.

O problema é que, nas últimas nove rodadas, o Nuremberg perdeu oito vezes, vindo de uma goleada por 4 a 1 para o Bayer Leverkusen em casa. Nas últimas três rodadas, pega o Mainz, fora, o Hannover, em casa, e depois o Schalke 04, como visitante. Nesses três jogos, será comandado por Roger Prinzen, do time sub-23, e pelo eslovaco Marek Mintál, de apenas 36 anos, um dos ídolos do clube.