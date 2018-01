Nuremberg goleia e vai à final da Copa da Alemanha O Nuremberg goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 0, nesta terça-feira, e garantiu vaga na final da Copa da Alemanha. Engelhardt, Saenko, Galasek e Pagenburg marcaram os gols da equipe, que já conquistou o título desse torneio em 1962. Na final do dia 26 de maio, em Berlim, o Nuremberg irá enfrentar o vencedor da semifinal entre Wolfsburg e Stuttgart, que jogam nesta quarta-feira. Além de garantir vaga na decisão da Copa da Alemanha, o Nuremberg também faz boa campanha no Campeonato Alemão: é o quinto colocado, com 44 pontos, 15 a menos que o líder Schalke 04. Se a competição terminasse hoje, o time se classificaria para a Copa da Uefa.