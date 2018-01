Nurenberg vence o Munich 1860 O brasileiro Paulo Rink marcou um dos gols da vitória do Nurenberg por 2 a 1 sobre o Munich 1860, pelo Campeonato Alemão. Na outra partida deste domingo, o Hamburgo goleou o Colônia por 4 a 0. Depois de 22 rodadas, o Borussia Dortmund lidera com folga o campeonato, com 47 pontos, seguido pelo Bayer Leverkusen, com 43 pontos, e o Kaiserslautern, com 42 pontos. Outros jogos deste fim de semana: Bayern Munique 1 x 1 Borussia Dortmund; Hansa 4 x 0 Freiburg; Hertha 2 x 0 Stuttgart; Bayer Leverkusen 5 x 0 Borrusia Moench; Schalke 4 x 0 St. Pauli; Werder Bremen 1 x 0 Kaiserstautern; Wolfsburg 2 x 1 Energie Cottbus.