O adeus a George Best Os familiares do ex-jogador de futebol George Best, cujo funeral acontece hoje em Belfast, se reuniram na manhã deste Sábado para se despedir do norte-irlandês em uma cerimônia privada realizada no domicílio familiar em Cregagh (Irlanda do Norte). Após o ofício privado feito no lar dos Best, a comitiva fúnebre se deslocou ao Castelo de Stormont, onde estão reunidos milhares de fãs que querem dar o último adeus ao lendário jogador. Quando o caixão saiu da casa da família, em Burren Way, as pessoas reunidas na porta aplaudiram e fecharam seus guarda-chuvas em sinal de respeito. No carro fúnebre, havia uma coroa de flores em que se lia a palavra "lenda". O conjunto foi, então, deslocado com o resto do cortejo e em meio à chuva até a sede do Parlamento. O percurso de quase cinco quilômetros foi acompanhado por uma multidão que não deixou de aplaudir o carro. Best, lenda do Manchester United, morreu na sexta-feira passada no hospital londrino de Cromwell, semanas após ser internado na UTI com vários problemas de saúde, o último deles uma infecção de pulmão.