O amargo regresso de Levir O esquema de proteção ao Botafogo será reforçado neste sábado. Os seguranças sabem que terão trabalho dobrado. O motivo será o retorno de Levir Culpi ao Parque Antártica. Era ele o técnico que comandava o Palmeiras, há sete meses, quando o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Embora Vanderlei Luxemburgo e Murtosa tenham começado o vexame, foi com Levir que a vergonha se consolidou com o descenso. Leia mais no Jornal da Tarde