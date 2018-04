O ano numa noite

O Palmeiras investiu pesado para ter 2017 vencedor. Com a ajuda da patrocinadora, gastou milhões em contratações, na tentativa de tornar-se mais forte do que na temporada anterior. No entanto, passou batido pelo Estadual e pela Copa do Brasil, está virtualmente fora da briga pelo título do Brasileiro e hoje à noite decide se o ano continua ou se fará apenas figuração até dezembro. O desafio: bater o Barcelona, pela Libertadores.

A tarefa, na teoria, não se mostra das mais difíceis. Basta devolver a derrota por 1 a 0, na ida, e definir a sorte nos pênaltis. Para evitar o sofrimento e o risco adicionais, avança se ganhar por dois gols de diferença.

Simples, prático, rotineiro? Sim, se fosse desafio para um time confiável e regular como aquele que conquistou com méritos e certa sobra a Série A de 2016. Missão árdua para o atual, instável desde o Paulistão, que desandou com a breve aventura de Eduardo Baptista e não se acerta com Cuca. Complicado para quem entra em agosto ainda sem uma escalação titular definida.

O torcedor palestrino tem na ponta da língua os nomes dos que são os preferidos do treinador hoje em dia? Certamente, não. A equipe está em constante mutação, por diversos fatores, que vão de contusões a suspensões, de transferência a afastamentos, de opções do treinador a questões técnicas.

O perfil que se traçou em janeiro está transfigurado sete meses depois. Na largada, os “donos” das posições eram Prass, Jean, Mina, Vitor Hugo, Zé Roberto, Felipe Melo, Tchê Tchê, Moisés, Guerra, Dudu e Borja. No papel, um grupo de respeito, para comer a bola e faturar tudo o que viesse pela frente.

Agora, sobram incertezas. Jailson desbancou Prass, as laterais continuam fonte de experimentações e dúvidas, com Mayke, Fabiano, Egídio, Juninho, Michel Bastos. Até Tchê Tchê e Róger Guedes já atuaram por ali, pois Zé Roberto dá sinais de que começa a ser vencido pelo tempo. Pena. No miolo da zaga, Vitor Hugo foi embora e não existe o companheiro ideal para Mina, que às vezes se contunde. O nome do momento é o de Luan.

No meio, Felipe Melo foi afastado por incompatibilidade de gênio com o técnico, Tchê Tchê é sombra de si próprio, Moisés volta após meio ano de recuperação, Guerra vira e mexe é poupado por desgaste, Dudu alterna bons momentos com outros regulares. Em compensação, Bruno Henrique parece adaptar-se e Thiago Santos ratifica a fama de carregador de piano.

Na frente, Róger Guedes e Keno têm muitas oportunidades e nunca se firmam. No comando do ataque, Borja é negação, Alecsandro foi dispensado, Willian se contundiu e Deyverson, recém-chegado, mostra mais dedicação, boa vontade e suor do que habilidade.

O Palmeiras, portanto, é uma incógnita, no que isso contém de agradável e de negativo. Há ocasiões em que desanda a jogar bem e transmite esperança ao torcedor. Em outros, é um desastre, como no jogo em Guayaquil.

Não há meio-termo: ou o Palmeiras inicia arrancada hoje, diante do público, no Allianz Parque, ou empurrará para todos – atletas, comissão técnica, direção – a pecha de fiasco do ano. Por via das dúvidas, fará bem ao palmeirense tomar um chá de cidreira e acender umas velinhas para San Gennaro. A noite promete emoções... ...assim como em BH, onde o Atlético recebe o Jorge Wilstermann com a desvantagem do 1 a 0 sofrido na Bolívia. A última oportunidade de mostrar que seu grande e experiente elenco não é uma fraude.

Santos sereno

O Santos está mais tranquilo, amanhã, na segunda parte do duelo com o Atlético-PR. Os 3 a 2 obtidos em Curitiba pesam em seu favor, assim como a subida de produção com Levir Culpi. O Furacão vem embalado por vitórias na Série A.