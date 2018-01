O atrevido Chievo apronta mais uma O Chievo Verona apronta outra. O time pequeno mais atrevido da Itália arrancou empate por 0 a 0, na visita que fez na noite desta terça-feira ao Milan, pelas quartas-de-final da copa nacional. Em compensação, precisa vencer o jogo de volta, dia 22, pois em caso de novo empate sem gols a decisão será na prorrogação ou nos pênaltis. Se houver igualdade, mas com gols (mesmo que seja 1 a 1), a vaga será dos milaneses. O Chievo enfrentou o Milan animado com a vitória por 1 a 0 que havia obtido contra a Roma, domingo, também no campo adversário. O técnico Del Neri preferiu dar descanso a vários titulares e mesmo assim o time manteve bom padrão. O Milan também apelou para alguns reservas - e teve como novidades o argentino Fernando Redondo e o brasileiro Leonardo. Serginho entrou apenas no segundo tempo. As quartas-de-final da Copa Itália prosseguem nesta quarta-feira, com os jogos Lazio x Bari, no Estádio Olímpico, e Juventus x Perugia, no Estádio Delle Alpi, em Turim. Na quinta-feira, jogam Vicenza x Roma. Todos esses jogos também são de ida. A volta está prevista para a semana que vem.