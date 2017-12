?O azar foi do Bayern?, diz Roberto Carlos O lateral-esquerdo Roberto Carlos disse ter ficado satisfeito com o resultado do sorteio dos confrontos das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, feito nesta sexta-feira em Nyon, na Suíça. De acordo com o sorteio, o Real Madrid vai enfrentar o Bayern de Munique, num dos mais tradicionais duelos do futebol europeu. ?Este é o melhor adversário que poderíamos ter?, disse o brasileiro. ?Quanto mais difícil será melhor. Nós o conhecemos bem e por isso, vamos entrar mais motivados, mais concentrados?, acrescentou. ?O azar no sorteio foi do Bayern e não do Real?, avisou. Apesar do discurso otimista, Roberto reconheceu que a eliminatória será complicada. Segundo ele, o Bayern ?tem grandes jogadores e é uma equipe equilibrada em todos os seus setores. Sem dúvida, trata-se de uma das melhores equipe da Europa?, finalizou o brasileiro. O primeiro jogo do mata-mata - marcado para fevereiro e março do ano que vem - será na Alemanha, onde o Real não tem bom retrospecto. Em 18 jogos, perdeu 12 e empatou 5. Das derrotas, seis foram para o Bayern.