O bad boy Cantona ataca de novo Depois de dias em Lisboa, os avisos dos assessores da Nike ficaram repetitivos. ?Esquece, ele não dará nenhuma entrevista. Não adianta tentar. Ninguém chega perto dele.? Os anúncios pessimistas foram feitos em português, inglês e em espanhol. Eram compreensíveis, pois é possível esperar tudo de Eric Cantona, o ?bad boy? mais famoso do mundo. O verdadeiro. Seu currículo mata de inveja Romário, Edmundo, Marcelinho Carioca e tantos outros que batem no peito felizes de suas travessuras. O ex-jogador francês é a estrela máxima dos comerciais da Nike no mundo inteiro e a sua atual paixão é o futebol de praia. Em Portugal participou da abertura da Nike Premier Cup e antes de voltar para a França concordou em falar quando foi abordado ao lado do depósito de lixo do parque do Jardim Botânico e da luxuosa van. Simplesmente sorriu e soltou a inesperada senha: "Eu vou falar com você." Leia mais no Jornal da Tarde