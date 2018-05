'O Botafogo não esteve em campo', lamenta Eduardo Hungaro

BUENOS AIRES - O técnico Eduardo Hungaro não escondeu a sua decepção com a péssima atuação do Botafogo e com a apatia da equipe na derrota por 3 a 0 para o San Lorenzo, na noite desta quarta-feira, em Buenos Aires, onde a equipe carioca se despediu da Copa Libertadores de maneira melancólica.

Após o confronto, o treinador não poupou críticas ao seu time. "A equipe não esteve em campo. Inaceitável o rendimento. Surpreendente", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, na qual depois enfatizou: "Nossa equipe teve um rendimento muito abaixo do esperado para um jogo decisivo".

O treinador também reconheceu que o San Lorenzo teve méritos na partida na qual acabou conquistando classificação às oitavas de final da Libertadores, assim como voltou a lamentar a derrota por 1 a 0 sofrida diante do Unión Española, no Maracanã, na rodada anterior da Libertadores.

"Acho que tivemos uma grande oportunidade no jogo anterior que não se pode desperdiçar. Nós desperdiçamos", disse Hungaro, qualificando também aquele resultado no Maracanã como injusto. "Nós dominamos e houve um erro grave de arbitragem (um pênalti marcado para o rival), mas não é hora de lamentar esse jogo", completou.

Com o Botafogo eliminado da Libertadores após amargar grande fiasco também no Campeonato Carioca, o treinador também foi questionado nesta quarta sobre a possibilidade de ser demitido do time que agora só voltará a atuar novamente no próximo dia 20, contra o São Paulo, no Morumbi, na estreia do Brasileirão. "Essa pergunta tem que ser feita para a direção. Não tenho como responder isso. Fui contratado para trabalhar em 2014", salientou.