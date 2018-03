O brasileiro Clayton estréia no Milan A última rodada do Campeonato Italiano será disputada neste sábado e definirá qual será o último clube rebaixado (Modena, Reggina ou Atalanta) e dois que irão à Copa da Uefa (Chievo, Parma ou Udinese). Mas marcará também a estréia de um jogador brasileiro no Milan: o zagueiro Clayton. Ele tem 18 anos (7/9/84), 1,86 metro, 70 quilos, nasceu em Santa Helena (GO) e joga na equipe de juniores do clube, que é dirigida pelo ex-líbero Franco Baresi. Clayton chegou à Itália em 2000, para jogar pelo Bologna. Foi campeão italiano sub-17 em 2001 e, no mesmo ano, estreou na Série A jogando alguns minutos contra a Inter em Milão no dia 17 de junho. Foi contratado pelo Milan em junho de 2002 e tem contrato até 2006. A chance surgiu porque o técnico Carlo Ancelotti relacionou 13 juniores entre os 20 jogadores convocados para a partida deste sábado em Piacenza. Ele fez isso para não correr o risco de perder nenhum jogador importante para a final da Liga dos Campeões, que será quarta-feira em Manchester contra a Juventus, que também colocará o time reserva em campo na partida deste sábado contra o Chievo, quando fará a festa pelo scudetto diante de sua torcida. Na luta contra o rebaixamento ? Como, Torino e Piacenza já caíram ?, a vantagem é do Modena, que tem 37 pontos. Atalanta e Reggina têm 35. Na briga para ir à Copa da Uefa, o Chievo tem 55 pontos e Parma e Udinese têm 53. Outros jogos deste sábado: Bologna e Reggina; Brescia e Modena; Como e Torino; Empoli e Parma; Inter e Perugia; Roma e Atalanta; Udinese e Lazio.