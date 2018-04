O caminho dos times de São Paulo para a temporada de 2015

O futebol paulista fez uma temporada ruim em 2014, e terá muito trabalho para se recolocar entre os melhores do País, sobretudo com títulos. São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras ficaram pelo caminho, alternando boas e más partidas. As piores campanhas foram a de Santos e Palmeiras. O time da Vila, mesmo com Robinho de volta, ocupou posição intermediária na tabela, não empolgou. Pior de todos disparado foi o Palmeiras, ameaçado dois minutos além do tempo regulamentar de cair no Brasileirão.

São Paulo e Corinthians foram mudando de objetivos ao longo da temporada e puderam, ao menos, festejar vaga para a Libertadores de 2015. Não tiveram a menor chance de pressionar o Cruzeiro no Nacional. Desde a última rodada, presidentes, diretores e treinadores começaram a pensar e planejar a próxima temporada, cada um no seu caminho.

1. Palmeiras

Pela campanha ruim, ameaçado de rebaixamento até mesmo depois de seus 90 minutos com o Atlético-PR na última rodada do Brasileirão, uma vez que o Vitória ainda jogava com o Santos no Barradão, o presidente Paulo Nobre é quem mais vai trabalhar. O Palmeiras demitiu o treinador Dorival Junior e o gerente de futebol, José Carlos Brunoro. Começa, portanto, do zero a temporada de 2015. O time é fraco, o elenco é grande, os jogadores são, na sua maioria, medianos. Encontrar 11 será um desafio. Manter jogadores que não servem ou não passaram no 'teste' é pior ainda. O maior desafio do Palmeiras é ter um time competitivo.

2 . Corinthians

Mesmo com a vaga na pré-Libertadores assegurada, o Corinthians ficou abaixo do que sua diretoria planejou. Ficar fora da competição sul-americana seria um desastre, embora ainda não esteja totalmente garantido. Terá de fazer duas partidas contra um rival da Colômbia. O maior problema do Corinthians esteve fora de campo, com um presidente, Mário Gobbi, em fim de mandato e, consequentemente, impossibilitado de manter o treinador de sua confiança, Mano Menezes. Isso refletiu dentro de campo e passou a impressão a seu torcedor de muita bagunça e falta de comando. O time sofreu com isso, alternou boas e más partidas. Não fosse a arrancada na reta final, com vitórias magras por 1 a 0, o Corinthians teria ficado pelo caminho. O elenco precisa de reposições. E a maior definição diz respeito à permanência de seu atacante, Guerrero, que pede alto.

3. São Paulo

O elenco do São Paulo tem muita qualidade, apesar da saída de Kaká, que vai jogar nos Estados Unidos. Ganso, Alan Kardec e Alexandre Pato são acima da média. Há outros. A boa notícia da renovação de contrato de Rogério Ceni também ajuda a pensar em melhor sorte em 2015. O maior desafio de Muricy é dar regularidade ao time. O São Paulo, apesar do grupo forte, vacilou muitas vezes no ano. A falta de padrão da equipe custou bons pontos na tabela. Apesar disso, o Tricolor foi o único clube a perseguir o líder Cruzeiro até o fim.

4. Santos

A situação do Santos é delicada. Há cinco candidatos a presidência numa eleição remarcada por causa de fraude nas urnas. O número de santistas querendo assumir o comando também demonstra a divisão de forças dentro do clube. E ninguém sabe quem vai ganhar. Pior. Ninguém sabe o que o novo presidente vai fazer. O time deverá trocar de técnico. Os salários estão atrasados. Há jogadores querendo sair da Vila, como o atacante Leandro Damião. Sem dinheiro, mais uma vez o Santos vai apostar nas bases. Robinho está emprestado até o meio do ano, mas sua permanência não está garantida.

De modo geral, os times paulistas têm um caminho duro a percorrer até o começo da próxima temporada. Alguns, terão primeiro de passar pela escolha de novos presidentes, como Santos e Corinthians (em fevereiro), gerentes de futebol e treinadores. Aí sim, pensarão nos jogadores.