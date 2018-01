O campeão Arsenal vence 13ª seguida O Arsenal, campeão inglês antecipado, venceu o Everton, por 4 a 3, neste sábado, em jogo válido pela 38ª e última rodada. Diante de 38.254 torcedores, a equipe do brasileiro Edu chegou à sua 13ª vitória consecutiva e aos 87 pontos. O atacante francês Thierry Henry fez dois gols e chegou aos 24 na temporada tornando-se o artilheiro do campeonato. O Liverpool ratificou o segundo lugar no campeonato, com 80 pontos, ao golear o Ipswich por 5 a 0. Já o Manchester United, desmotivado, ficou no empate sem gols com o Charlton e terminou em terceiro (77 pontos). Demais resultados deste sábado: Blackburn 3 x 0 Fulham, Chelsea 1 x 3 Aston Villa, Leeds 1 x 0 Middlesbrough, Leicester 2 x 1 Tottenham, Southampton 3 x 1 Newcastle, Sunderland 1 x 1 Derby County e West Ham 2 x 1 Bolton Wanderers.