O campeão dos Brasis

O estupor e a dor não se dissiparam, mas o futebol ressurge de sua desgraça e retoma pouco a pouco a vida. Quarta-feira já houve decisão da Copa do Brasil; hoje o Campeonato Brasileiro acaba. O Palmeiras, já campeão, teve pouco tempo para comemorar antes que a tragédia fizesse descer seu véu de tristeza sobre qualquer comemoração. E havia muito que comemorar.

A volta do Palmeiras ao pódio dos grandes ganhadores foi significativa por várias razões, a mais importante consolidar o clube como o maior ganhador de Brasileiros da história. Esse feito não é pouca coisa. Não há campeonato no mundo, incluindo os europeus e os regionais americanos, com a dificuldade e a imponência do Brasileiro. Não há competição no mundo que reúna tantas equipes ganhadoras, que são a essência das conquistas do nosso futebol, visando, por direito de grandeza, o primeiro lugar.

Contadas de maneira quase arbitrária são quase 15 equipes que ou já ganharam o Brasileiro ou já ganharam diversas vezes. Dentro desse quadro de dificuldades, é um grande feito tê-lo conquistado. Mais ainda ter se tornado seu maior ganhador.

Ultimamente as conquistas dos grandes clubes se transformaram numa guerra de palavras, onde os títulos conquistados servem ao mesmo tempo para engrandecer o clube, às vezes até indevidamente, e para desmerecer os feitos dos adversários. Nas camisas são bordadas datas e estrelas desesperadamente para fixar vitórias e títulos, cada estrela se julgando mais brilhante que as dos adversários, frequentemente classificadas como injustas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pois bem, há muita gente contestando os nove títulos do Palmeiras que o coloca como maior vencedor de Brasileiros. A argumentação usual é que conquistas anteriores a 1971 não seriam campeonatos brasileiros, pois tinham outro nome. O que seriam, então? A menos que se considere que o Brasil de 1959 seja rigorosamente igual ao de 1969 e este idêntico ao de 79, 89, 99, 2009, etc.

Esse argumento que crê na noção de um Brasil de proporções e forças idênticas através das décadas não resiste a qualquer análise e é, no mínimo, ingênuo, criado para tentar desmerecer uma conquista que é, acima de tudo, um fato.

O Brasil de 1967 tinha suas características próprias. Seu futebol, portanto, estava contido dentro dessas características. Dessa maneira, os títulos conquistados através dos diversos Brasis eram os verdadeiros títulos brasileiros do País daqueles momentos.

Obedecendo esse raciocínio, até o velho Torneio Rio-São Paulo, dos primeiros anos, podia ser considerado um verdadeiro Brasileiro, pois durante largo tempo as forças vivas da nação se concentravam em São Paulo e no Rio. Ou alguém duvida disso?

Tostão, em seu recente livro, relata de sua chegada em Belo Horizonte depois da eliminação da Copa de 1966, quando o Brasil fez um papel deplorável. Tostão esperava para seu regresso frieza ou indiferença, no máximo. Ficou espantado quando uma multidão o recebeu entusiasticamente no aeroporto. Compreendeu depois que tinha sido o primeiro jogador, jogando por uma equipe de Minas, convocado para uma seleção brasileira.

Atenção! Estamos falando de 1966! Essa era a conformação daquele Brasil onde se festejava o simples fato de ter um jogador, fora do eixo Rio-São Paulo, atuando pela seleção brasileira. Muita gente ainda não leva em conta nada disso ao tentar contestar os nove títulos do Palmeiras. É compreensível. No lugar deles eu talvez fizesse a mesma coisa. Como disse antes, estabeleceu-se uma verdadeira batalha de opiniões para valorizar essa ou aquela conquista.

No caso do Palmeiras a coisa não é de opinião, mas objetiva: o Palmeiras é o legítimo campeão de quase todos os Brasis, com seus vários rostos modificados ao longo dos anos. Em outras palavras: o País muda, mas seu campeão é sempre o mesmo.