O campeão Flu apresenta Marquinhos No dia seguinte à conquista do título do Campeonato Estadual, os jogadores do Fluminense ganharam de presente três dias de folga. Na segunda-feira, eles se reapresentam e à noite viajam para Belém, no Pará, onde disputarão a Copa dos Campeões. O Tricolor estréia na competição, dia 3 de julho, enfrentando o Náutico. Nesta sexta-feira, a diretoria do Fluminense se reuniu com o técnico Robertinho para a assinatura de um novo contrato, com vigor até dezembro. O treinador estava muito feliz com o título do Estadual. "Fui campeão em todas as categorias do clube", disse Robertinho. O lateral Marquinhos, que pertencia ao Bangu, se apresentou nesta sexta-feira e é o primeiro reforço do Fluminense para a disputa da Copa dos Campões. Já o meia Fernando Diniz, deve deixar o clube. A diretoria tricolor negocia o passe do jogador com o São Paulo e pode envolvê-lo numa troca. Os meias Júlio Batista e Lúcio Flávio interessam à equipe carioca.