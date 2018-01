O campeonato dos times "pequenos" Superstições e coincidências à parte, a rodada do fim de semana mostrou que o número decisivo deste Campeonato Paulista é o 13. Pelo menos na primeira fase. É com essa pontuação que Portuguesa Santista e União Barbarense garantiram vaga nas quartas-de-final na rodada do fim de semana e mantiveram os clubes ?pequenos? como destaque. O Corinthians trouxe três pontos de São José do Rio Preto e continua na disputa. No Grupo 2, a equipe da Baixada consolidou-se como a grande surpresa da competição até aqui e venceu o Santo André, adversário direto na disputa, por 1 a 0, no ABC. Já no Grupo 1, o time de Santa Bárbara D?Oeste passou pela Ponte Preta, em casa, por 2 a 0. A liderança geral continua com o São Caetano que, com a vitória sobre o União São João, no sábado, foi a 15 pontos e se manteve com 100% de aproveitamento. Restam, portanto, mais cinco vagas. E nesse ?bolo? estão os clubes mais tradicionais. No Grupo 1, o Palmeiras, terceiro colocado com nove pontos em quatro jogos, precisa somar mais três nas partidas que lhe faltam ? diante de Ponte Preta e Rio Branco ? Guarani e Rio Branco correm por fora. A situação mais confusa está no Grupo 2. Depois da vitória por 2 a 1 no clássico de sábado contra o Santos, na Vila Belmiro, o clube do Morumbi é o favorito para ficar com a segunda vaga. Tem 10 pontos em cinco jogos e precisa de apenas um empate com o Santo André, uma vez que tem melhor saldo de gols que o time do ABC. O Santos, por sua vez, também está com 10 pontos, mas já disputou seis jogos. Por isso depende de uma série de combinações para prosseguir no torneio. Santo André e Paulista ainda têm chance. A vitória do Corinthians sobre o América (3 a 2) foi a típica partida de seis pontos. Além de ficar em posição confortável, a equipe de Geninho complicou a vida de seu principal adversário. Ambos estão com 10 pontos. Porém, o time de Rio Preto já disputou suas seis partidas, enquanto os corintianos ainda vão enfrentar o União São João no domingo. Um empate basta para ficar com o segundo lugar da chave e a vaga automática. Já a Lusa, com sete, terá de rezar muito a seu favor e contra os demais para manter a esperança. Adiós ? Enquanto alguns ainda seguem na busca por um lugar na próxima fase, outros vão apenas cumprir tabela. Oito clubes não têm mais possibilidade matemática de classificação. São eles: Ponte Preta, Ituano, Mogi Mirim, Juventus (esse o pior do campeonato, com nenhum ponto conquistado), Inter de Limeira, União São João, Marília e Botafogo. Outra curiosidade desta primeira fase do Paulista é o fato de o mando não ser decisivo. Até aqui, os times que jogaram em seu estádio venceram 22 vezes, mesmo número de vitórias dos visitantes. Se a tendência se confirmar, o Palmeiras, que faz seus dois próximos jogos fora, já pode comemorar. Corinthians e São Paulo que se cuidem.