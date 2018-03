O capitão Fábio Luciano decepciona Líder do time na ausência de Vampeta, o zagueiro Fábio Luciano teve uma noite para ser esquecida. Capitão do time depois de uma eleição feita entre os jogadores corintianos, o zagueiro não repetiu as grandes atuações que já teve na equipe. De pouca eficiência quando foi ao ataque, acabou cometendo o pênalti que deu o segundo gol ao River Plate. No vestiário, o jogador reconheceu o que os 66.666 torcedores que pagaram ingresso no Morumbi constataram: ?Cometemos muitos erros. Mas como temos jogadores muito inteligentes no time certamente vamos aprender a lição.? A calma que procurou mostrar no vestiário após o vexame corintiano não foi em nenhum momento exibida em campo. No segundo tempo, quando era nítido o domínio do River Plate, Fábio Luciano mostrou que estava com os nervos à flor da pele. No lance de ataque dos argentinos, Almada sofreu uma falta e exagerou na encenação. O capitão corintiano, irritadíssimo, levantou Almada pela camisa. Foi uma cena patética, tão patética quanto a maneira como o time do Parque São Jorge se curvou no Morumbi. Questionado, Fábio Luciano admitiu: ?Estávamos com muita vontade de vencer. Por isso, em alguns lances fomos até infantis.? Foi rápida a entrevista coletiva dos jogadores e do técnico Geninho na sala de imprensa do Estádio do Morumbi. Só Fábio Luciano, Roger e o treinador falaram. O resto do time preferiu fechar a boca. Não encontraram argumentos para explicar o vexame. Antônio Roque Citadini, o vice-presidente do clube, apareceu na sala, mas suas palavras foram vazias, sem consistência. O dirigente falastrão, que cansou de falar que a Copa Libertadores da América não é tão importante como a imprensa queria fazer a torcida acreditar, foi lacônico ao comentar a atuação da equipe. Perguntado se o clube não havia trabalhado mal nos bastidores e por isso a Conmebol tenha escalado um árbitro disciplinador como o colombiano Oscar Ruiz, Citadini foi curto e grosso nas suas declarações: ?Não tem nada disso. O problema é jogamos mal mesmo. Não tivemos uma boa noite. O time jogou mal. O Geninho disse isso e concordo com ele. É balela essa história que Libertadores se ganha nos bastidores?, discursou, sem nenhuma convicção. De olho nas ?explicações? do cartola, Fábio Luciano preferia o silêncio. Visivelmente desanimado, o capitão do time nesta quarta-feira saiu da sala de cabeça baixa, olhando para o chão. O sonho de ganhar o inédito título da Copa Libertadores tinha sido mais uma vez adiado para o Corinthians.