O Club Corinthians do Brasil ganha a América Hoje, às 15h30, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, o River Plate recebe o Club Corinthians do Brasil no primeiro jogo das oitavas-de-final da Taça Libertadores da América. Algo errado? Calma leitor, o nome do time paulista não mudou. ?Club Corinthians do Brasil? é apenas a forma como o Alvinegro é chamado ? não se sabe o motivo ? pelos jornalistas, dirigentes e torcedores dos países por onde anda durante os compromissos pela competição continental. Leia mais no Estadão