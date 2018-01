O corintiano Rogério torce para o Boca O lateral-direito Rogério, que assumiu definitivamente o seu corintianismo, depois de fazer dois gols no domingo, contra a Ponte, revelou, nesta terça-feira, sua postura anti-santista no primeiro jogo da decisão da Libertadores. "Sou Boca e não abro", resume o lateral. A preferência de Rogério não se trata de nenhuma represália a Robinho, que na decisão do Campeonato Brasileiro, lhe impôs alguns pares de pedaladas no primeiro gol do Santos. "Sou Boca porque se fosse o contrário, todo mundo estaria torcendo contra o Corinthians, como, aliás, já aconteceu diversas vezes." Para justificar seus argumentos, Rogério fez três perguntas aos repórteres. E ele próprio antecipou as respostas "Numa decisão de título entre Corinthians e São Paulo para quem santistas e palmeirenses vão torcer? Óbvio: para o São Paulo. Entre Corinthians e Palmeiras? Os são-paulinos e santistas torceriam para o Palmeiras. Corinthians e Santos? Palmeirenses e são-paulinos torceriam para o Santos, é claro. É sempre contra o Corinthians. Então, porque eu haveria de torcer pelo Santos? É por isso que sou Boca nessa decisão."