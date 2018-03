O desafio do futebol brasileiro O Brasil é pentacampeão mundial, o futebol brasileiro está cada vez mais valorizado e uma Lei de Moralização pretende modernizar a administração dos clubes, forçando a criação do clube- empresa. Cenário perfeito para a volta dos investimentos e parcerias? Não é o que pensam analistas de mercado e empresários ouvidos pelo JT. Quase todos concordam que os clubes precisam mostrar que são confiáveis e que podem receber o dinheiro. Leia mais no Jornal da Tarde