O destino de Palmeiras está nas mãos de Palmeirinha

O terno bem cortado, em tom verde, vestido por Paulo Nobre na noite da eleição escondeu um detalhe da biografia do novo presidente do Palmeiras. Nobre carrega um porquinho de braços cruzados tatuado em sua perna direita.

O desenho é igual ao distintivo do time que Paulo Nobre montou no dia de seu aniversário de 7 anos. Desde aquele 24 de fevereiro de 1975, os amigos do presidente disputam partidas no campinho de seu sítio. O uniforme, sempre idêntico ao jogo de camisas oficiais do Palmeiras, é invariavelmente comprado por Paulo Nobre há 38 anos. O nome de batismo da equipe: Palmeirinha.

"Conheci Paulo Nobre jogando futebol em seu sítio e ele sempre dizia: ‘Vou ser presidente do Palmeiras!", conta Thiago Blum, editor-chefe do Sportscenter, da ESPN, colega de gramado no final dos anos 80. A decisão de adolescente virou realidade para o homem de 44 anos, um a mais do que Andrés Sanchez, quando assumiu o mesmo posto no Corinthians.

Nobre começou a falar em público sobre seu sonho pela presidência, quando percebeu ter mais futuro atrás de uma escrivaninha do que jogando bola. "Joguei de goleiro a centroavante, mas era bom mesmo como zagueiro, estilo Luís Pereira em sua segunda passagem pelo Palmeiras. Eu gostava de fazer gol de cabeça e bater pênalti", costuma lembrar. "Percebi que o Palmeiras não merecia ter um jogador como eu e passei a pensar em ser presidente."

PILOTO

Paulo Nobre é advogado, formado pela PUC-SP em 1993, mas tem um escritório dedicado ao mercado financeiro. Não é dono de banco. É acionista de vários segmentos, como quem trabalha no mercado de ações.

Nos últimos 13 anos, dividiu a rotina de empresário com a de piloto. Participou de nove edições do Rali dos Sertões – foi vice-campeão em 2011. Em 2006 e 2007, disputou o Rali Paris Dakar e foi piloto oficial da BMW no Mundial de Cross Country – chegou em terceiro lugar. Nos últimos três anos disputou o Mundial de Rali, a Fórmula 1 do Rali.

Nobre não é o único dirigente de clube apaixonado por carros. O diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Baptista, disputa provas da categoria Porsche GP-3. Diferente de Adalberto, Paulo Nobre carregou para as corridas o nome de seu clube de coração e presenteou todos os pilotos com camisas do Palmeiras. O Palmeirinha, o time do sítio, ficou tão forte em sua vida que os amigos mais próximos espalharam o apelido. Entre os pilotos, quem disser Paulo Nobre corre o risco de ouvir um... "Quem?" Se disser Palmeirinha, a referência ao agora presidente do Palmeiras é mais rápida.

Na vida política, acontece o oposto. Até ser aclamado presidente com 153 votos de 264 possíveis (58% de aprovação), os opositores apontavam para os ralis como argumento para não apoiá-lo. "Ele vai correr rali e nem sempre está no Brasil." Argumento sempre descartado pelo próprio Paulo Nobre. "Abandono as provas assim que for eleito, porque quero mesmo ser presidente do Palmeiras", sempre disse.

O MARCO NA POLÍTICA

A vida dentro do Palmeiras começou pelas mãos do atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, a quem conheceu na infância. Morador do bairro da Granja Viana, Paulo Nobre estudava na mesma sala de aula de Carla Del Nero, filha do atual dirigente da FPF. A menina costumava comentar com o pai, palmeirense histórico, sobre um garoto que só ia às aulas vestido de verde.

Agasalho, camisa, tênis All Star, camisa, calça, meia, tudo verde.

"O Palmeiras perdeu de 5 a 1 do Corinthians em 1982. Fui à escola na quinta, todo vestido de verde. Diziam que não tinha graça tirar sarro de mim."

A família Del Nero também frequentava o mesmo clube, o Poli Sport, na Granja Viana. Paulo Nobre jogava no mesmo time de Marquinhos, filho de Marco Polo Del Nero. O presidente da Federação era o técnico.

Um dia, ao perceber a adoração do garoto pelo Palmeiras, Marco Polo lhe entregou uma ficha de inscrição: "Isto aqui é para você ficar sócio do clube. O Palmeiras precisa de gente apaixonada assim. Um dia você vai ser conselheiro", disse Marco Polo.

Em 1997, a profecia se confirmou. Foi eleito conselheiro pela primeira vez.

MUSEU DOS PORCOS

Palmeirense até a medula, tem carteirinha da Inferno Verde, antecessora da Mancha. Mas a tradição não vem de berço. Filho de pai neutro, Fernando Nobre, falecido em 2001, quase palmeirense exclusivamente por causa do filho. O pai era torcedor do velho Clube Athletico Paulistano, nos anos 20. O clube do Jardim América abandonou a prática do futebol, pelo descontentamento de seus sócios com a aproximação do profissionalismo.

"Meu pai era um dos descontentes", diz Paulo Nobre. A mãe, Taisa, morreu em 1985. O pai era amigo de dona Maria Luíza, esposa de Paulo Machado de Carvalho que, por isso, foi seu padrinho do casamento.

Diferente dos Tirone, Belluzzo e Della Monica, Paulo Nobre não tem descendência direta de italianos. Há diferentes versões para ter se tornado palmeirense. "Eu jogava bola brincando de ser goleiro e defendia gritando... Leão! Acho que virei palmeirense, por querer saber onde o Leão jogava."

Também diferente dos dirigentes de origem italiana, Paulo Nobre gosta mais do porco do que do periquito, como mascote. O portão de seu sítio não tem leões, como os castelos da nobreza francesa do século XVII. Há dois javalis. A piscina da mesma propriedade tem azulejos com mosaicos de porcos desenhados. E Paulo Nobre tem uma coleção de mil porquinhos agrupados em uma sala que alguns amigos chamam de "Museu dos Porcos."

PROFISSIONALISMO

Cada uma das histórias descritas acima reafirma o que Paulo Nobre disse em seu discurso de posse. "Eu vim da arquibancada." Isso não terá importância, se não transformar o Palmeiras, nos moldes do que propôs: "O palmeirense nunca mais pode entrar em nenhum campeonato perguntando se vai ser rebaixado. A pergunta deve ser: ‘O Palmeiras vai ser campeão novamente neste ano?"

A vitória na eleição de segunda-feira veio seguida de indícios de que pode haver uma rara unidade política. Vozes como a do candidato derrotado, Décio Perin, ou de Affonso Della Monica dizem que não haverá oposição sistemática. Os 58% de votação indicam que até os conselheiros mais antigos anseiam pela transformação. Não há certeza, mas esperança.

Na quarta-feira, 16 de janeiro, cinco dias antes do pleito, o candidato derrotado Décio Perin visitou o presidente da Federação, Marco Polo Del Nero. Tinha certeza de haver conquistado o voto, disputadíssimo, principalmente porque no mesmo dia circularam informações de que o grupo de Paulo Nobre se alinharia com Andrés Sanchez na tentativa de fortalecer o movimento dos clubes contra a CBF, de Marin e Marco Polo.

Na noite de segunda-feira, logo depois do início da votação, o conselheiro Marcos Borin, do grupo Eternos Palestrinos, aproximou-se de Marco Polo Del Nero Filho.

Perguntou para quem seria o voto e ouviu: "Ponderamos muito e meu pai chegou à conclusão de que, neste momento, só Paulo Nobre tem condição de fazer a mudança de que o Palmeiras precisa."

Um dos trunfos de Paulo Nobre para a revolução é o relacionamento. O presidente conhece gente no mercado financeiro, nas altas rodas, nos quatro cantos do mundo.

Relaciona-se com os palmeirenses da arquibancada ao camarote. Os plebeus e os nobres.