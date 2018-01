O "Deus do Sol" brilhou de novo Os dois títulos que o Corinthians conquistou no primeiro semestre contaram com a mão de um deus: o do Sol. ?Minha avó era índia, e meu nome e de meus seis irmãos todos terminam com ?ci?, que significa deus?, contou ontem Moraci Sant?Anna, preparador físico do time, na chegada do grupo ao Parque São Jorge para a recepção que celebrou a dupla conquista da véspera: a Copa do Brasil e a vaga para a próxima Libertadores da América. Para Moraci, o título teve um sabor especial: foi o 40º de sua carreira como profissional: ?Eu me sinto recompensado.? Tudo começou em 1973, no Palmeiras, onde trabalhou até 82 ? inclusive com o técnico Telê Santana, com quem formou uma das duas parcerias mais importantes de sua carreira, na Seleção Brasileira e no São Paulo. Com Carlos Alberto Parreira, a trajetória se iniciou em 1984, no Torneio Pré-Olímpico ? o futebol brasileiro conseguiu invicto a classificação para os Jogos de Los Angeles/84. Leia mais no Jornal da Tarde