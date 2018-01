O drama de França: jogar ou não jogar? O atacante França vive um drama no São Paulo. Quer jogar contra o Corinthians domingo, mas teme que uma volta precipitada possa comprometer a sua carreira. O jogador ? que sofreu uma contusão muscular no primeiro jogo da fase final da Copa do Brasil ?, submeteu-se a uma ultrassonografia no final da tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Segundo o médico do clube, Luís Augusto Gaspar, o retorno do atacante no domingo pode trazer riscos. ?A lesão está cicatrizada, mas o local atingido (a coxa direita) ainda está muito sensível?, avisa Gaspar. Leia mais no Jornal da Tarde