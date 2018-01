O encontro de Dida e Dassaev, o "czar" A viagem para Moscou, onde hoje o Milan enfrentará o Lokomotiv pela Copa dos Campeões, proporcionou ao goleiro Dida a chance de conhecer pessoalmente um de seus ídolos. No hotel em que está concentrada a delegação italiana, ele conversou com o ex-goleiro Rinat Dassaev, que defendeu a ex-União Soviética nos Mundiais de 1982, 1986 e 1990. Dassaev, que era conhecido como "o czar", está com 45 anos. Ele ficou famoso no Brasil na estréia da Seleção na Copa de 1982, quando fechou o gol até ser vencido por duas bombas de Sócrates e Éder no final do jogo - o Brasil venceu de virada por 2 a 1.