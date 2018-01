O experiente Pepe dá a volta por cima O técnico Pepe salvou a Portuguesa Santista do rebaixamanto no ano passado e agora colocou o time na primeira colocação do Paulista. Mas foi a vitória contra o Santos, time do coração do treinador, que devolveu a ele a satisfação. Com ela, veio a quebra de dois tabus (a Lusinha não ganhava do Santos há 33 anos e a última vitória em Ulrico Mursa ocorreu há 49 anos) o reconhecimento de seu trabalho, num momento em que muitos o consideravam ultrapassado. ?Significou a volta por cima de alguém que, no mínimo, tem muita experiência." Pepe não perde a oportunidade de brincar e disse: ?Não escuto bem, mas enxergo muito bem." Ele passou mais de dois anos como supervisor de Futebol da Ponte Preta e voltou a dirigir um time no ano passado, justamente para tirar a Portuguesa Santista do sufoco. ?A gente não desaprende", comentou. ?O futebol pode se modernizar, mas a gente sabe todas suas nuances." Foi com essa experiência que armou o time para segurar os Meninos da Vila, trabalho que está se tornando cada vez mais difícil para os técnicos brasileiros, conforme mostram os últimos resultados. ?Conseguimos anular as principais peças deles", disse. Para Pepe, foi uma experiência diferente: formado como jogador no Santos que conseguiu o título de bicampeão mundial, tendo dirigido várias vezes o time de Vila Belmiro, confessou que ?o Santos é o time do meu coração, mas, como profissional a vitória da Portuguesa era o que contava". Admitiu que ?é preciso ter um equilíbrio emocional muito grande nessa situação". E comentou. ?A Portuguesa jogou toda de branco, como se fosse o Santos." Vaga - A vitória sobre o Santos deixou os jogadores da Portuguesa ansiosos, pois deixou o time mais perto da vaga. ?Mais uma vitória e estaremos classificados", disse Souza. O time enfrentará domingo o Santo André, no Brino José Daniel, uma partida de seis pontos. Jogará ainda contra o Paulista de Jundiaí, em Ulrico Mursa. ?Temos grandes chances de classificar e estamos trabalhando nesse sentido", comentou Rico.