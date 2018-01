O flexível Leão continua exigente O técnico Leão diz que ficou mais flexível trabalhando com a garotada do Santos. Nem por isso, porém, se tornou menos exigente. Nos treinamentos, explica incansavelmente o que quer, mas cobra bastante e ?pega no pé? dos jogadores quando suas instruções não são cumpridas. Nesta sexta-feira pela manhã, no último treino antes da partida contra o Santo André, Leão dedicou-se a aprimorar jogadas de ataque e distribuiu broncas o tempo todo. Seus alvos preferidos foram Robinho e Adiel. Robinho foi cobrado por não estar se posicionando corretamente e por ficar ?esperando a bola?. ?Você tem de ter mais iniciativa, ir ao encontro da bola. Quando busca sua namorada, não vai até a casa dela? É a mesma coisa?, disse, em determinado momento. Adiel irritou Leão ao errar duas jogadas seguidas. ?Você está displicente. Aqui não é o Jabaquara. Quero você preocupando o adversário, não armando contra-ataques.? As cobranças constantes, porém, não incomodam os jogadores. Ninguém reclamou das broncas e todos mostraram empenho em corrigir os defeitos apontados.