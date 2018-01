O futebol segundo o colorado Verissimo Ele já viu de perto, bem de perto, cinco finais de Copa do Mundo - e dois terremotos, é bom que se diga. E o futebol sempre foi inquilino fiel de suas crônicas, às vezes engraçadas, às vezes melancólicas. Até hoje, a bola rolando desperta emoções indecifráveis no peito do escritor Luis Fernando Verissimo, fanático seguidor do Internacional de Porto Alegre. Leia mais no Jornal da Tarde