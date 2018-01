O futebol volta amanhã ao Afeganistão A bola volta a rolar amanhã no Afeganistão. Numa iniciativa do governo britânico, será realizado um amistoso entre um combinado de jogadores locais e uma equipe formada por soldados das Forças de Segurança da ONU, no estádio Olímpico de Kabul, o mesmo local onde o Taleban executava seus opositores. Todos os 30 mil ingressos para o amistoso já foram vendidos. Além da organização feita pelo Ministério de Defesa da Grã-Bretanha, um dos países aliados que combateram o regime Taleban, essa partida tem o apoio da Federação Inglesa de Futebol. Inclusive, Manchester United e Liverpool doaram simbolicamente uma bola assinada por seus dois maiores astros, David Beckham e Michael Owen, respectivamente. O Afeganistão foi suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional em 99, por causa da proibição das mulheres de fazerem atividades esportivas. Agora, com a saída do Taleban do poder, o esporte, através do futebol, volta a ser praticado no país.