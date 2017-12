O futuro na ponta do taco e da chuteira Alex Júnior, 12 anos, e Luiz Henrique, 11 anos, têm uma história em comum. Ambos moram na periferia da cidade de São Paulo ? na Favela Anastácio, em Pirituba, e na Vila Joaniza, respectivamente ? e esperam um futuro melhor com o esporte. Filho de um vigilante e uma dona de casa, Luiz mora em casa construída em terreno comprado pelo avô na Vila Joaniza, zona sul da cidade. Quando tinha 5 anos, o pai de Luiz, Carlos Daniel da Silva, levou-o ao campo da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal, ?perto de casa?, para jogar bola. Dois anos depois, o atacante ?driblador? chamou a atenção dos professores de Educação Física da EMF Alferes Tiradentes, onde estuda. A escola inscreveu seu time na Copa Danone, torneio que reúne 72 escolas, entre particulares e públicas. Leia mais no Jornal da Tarde