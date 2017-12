O goleado Paysandu preocupa Mauro Galvão O jogo contra o Paysandu, nesta quarta-feira, em Belém, está preocupando o técnico Mauro Galvão. Motivo: o clube vascaíno está há oito rodadas sem vencer e agora enfrentará um adversário que precisa reagir, já que foi goleado pelo Figueirense por 6 a 0, na última rodada, e ainda convive com o fantasma do rebaixamento. ?O Paysandu é uma boa equipe e vai tentar a reação. Eles virão mordidos?, disse o treinador, que ainda não poderá contar com Edmundo. O atacante já está recuperado do estiramento na coxa esquerda, mas só voltou aos treinos físicos em São Januário nesta segunda-feira. Outro desfalque será o zagueiro Wescley, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e cumprirá suspensão. Com isso, Fabiano está confirmado para compor a zaga ao lado de Henrique. O meia Beto, o lateral-direito Alex Silva e o atacante Régis, também não jogarão porque ainda estão machucados.