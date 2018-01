O "gordo" Natal do Velez-Rubio Papai Noel encheu as meias de um pequenino time de futebol espanhol com milhões de euros. Alguns moradores e o time de futebol de Velez-Rubio, uma vila, na quente e arenosa Almeiria, província do sul da Espanha, viram suas festas de fim de ano ficarem muito mais felizes com o prêmio de 160 milhões (cerca de R$ 560 milhões) da Loteria de Natal, ou ?O Gordo?, como é conhecida entre os espanhóis. Leia mais no O Estado de S. Paulo