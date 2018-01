O homem que pode dinamitar Eurico O poder de Eurico Miranda no Vasco está sob ameaça depois de duas décadas. Nesta terça-feira, o tradicional clube carioca vai realizar eleição para a escolha do novo presidente e, pela primeira vez nos últimos 20 anos, um nome forte, de prestígio no futebol, vai tentar derrotar Eurico: Carlos Roberto de Oliveira, de 49 anos, o Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Vasco e o atleta que mais vezes vestiu a camisa cruzmaltina é o candidato da oposição. Leia mais no O Estado de S. Paulo