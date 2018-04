'O Inter não perde em nada para outros times', diz Juan

Campeão gaúcho com a equipe nesta temporada, o defensor de 34 anos aposta na experiência do elenco - que tem jogadores cheios de títulos importantes como o lateral Kleber, o meia D''Alessandro e o atacante Forlán - como grande trunfo do time dirigido pelo técnico Dunga.

"O Inter em relação as outras equipes não perde em nada, nós temos jogadores que já passaram por grandes clubes e que têm uma bela história no futebol. Temos que usar isso como um fator positivo", disse o zagueiro, titular da zaga do Brasil nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, salientando também de forma confiante: "Quando a gente trabalha sempre buscando o melhor é difícil você não obter bons resultados, é o que nós esperamos neste início de campeonato".

Juan, porém, não espera vida fácil diante do Criciúma nesta quinta, embora o Inter jogue em casa contra um rival que acaba de retornar à elite do futebol brasileiro após muitos anos de ausência. "O Criciúma sagrou-se campeão estadual, venceu na estreia e vem embalado, precisamos ter todo o cuidado do mundo. Nós necessitamos dos três pontos", completou.